Pandemie Testzentren: Betrüger sollen Millionen ergaunert haben Von dpa | 13.12.2022, 14:47 Uhr

Eine Betrüger-Bande soll sich mit der Abrechnung von erfundenen Corona-Tests aus nicht existenten Testzentren im Raum Köln mehr als 16 Millionen Euro erschlichen haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit, nachdem die Ermittler in den Stunden zuvor mit Durchsuchungen gegen Verdächtige vorgegangen waren und vier Haftbefehle vollstreckt hatten. Insgesamt gebe es 22 Beschuldigte in dem Verfahren. Der „mutmaßliche Hauptdrahtzieher“ sei auf Sizilien festgenommen worden.