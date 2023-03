Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberbergischer Kreis Teenager gibt Schüsse bei Abi-Feier ab: Niemand verletzt Von dpa | 31.03.2023, 16:03 Uhr

Am Rande einer Abi-Party an einer Schule in Gummersbach hat ein Jugendlicher mit einer Schreckschusspistole zwei Schüsse abgegeben. Der 17-Jährige war in der Nacht zum Freitag mit weiteren Jugendlichen auf dem Schulparkplatz unterwegs, wie die Polizei mitteilte.