Tedi-Filiale Foto: picture alliance / Ina Fassbender/dpa/Archivbild up-down up-down Lebensmittel Tedi ruft Einhorn-Kekse zurück Von dpa | 23.01.2023, 16:28 Uhr

Der Billigartikel-Händler Tedi ruft Einhorn-Kekse zurück, in denen gesundheitsgefährdende Stoffe sein könnten. Tests an dem Produkt „Aldiva Einhorn-Kekse 220 Gramm“ hätten erhöhte 3-MCPD- und Glycidylwerte nachgewiesen, teilte das Unternehmen am Montag mit.