Deutsche Bahn Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild Technik-Störung legt zeitweise NRW-Fernverbindungen lahm Von dpa | 08.10.2022, 12:09 Uhr

Ausgerechnet zum Start ins Wochenende werden unzählige Bahnreisende am Samstagmorgen ausgebremst. Eine Störung legt den gesamten Fernverkehr in Norddeutschland lahm - mit empfindlichen Auswirkungen auch auf NRW. Und das mitten in den Herbstferien.