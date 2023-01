Taxi Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Wuppertal Taxi prallt auf Bollerwagen: Fünf Kinder verletzt Von dpa | 24.01.2023, 17:11 Uhr

Fünf Kinder in einem Bollerwagen sind durch einen Zusammenstoß mit einem Taxi verletzt worden. Eine 37-jährige Frau habe den Bollerwagen mit den Kindern hinter sich hergezogen, als ein 48-Jähriger mit seinem Taxi in die Straße eingebogen und auf den Wagen geprallt sei, teilte die Polizei am Dienstag mit.