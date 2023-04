Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Tausende Postsendungen in Krefeld unterschlagen Von dpa | 26.04.2023, 11:43 Uhr

Drei Briefträger sollen in Krefeld Tausende Postsendungen unterschlagen haben. Es werde gegen zwei Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 34 Jahren ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Krefeld. Bereits Ende Februar habe ein Zeuge Hunderte nicht zugestellte und zum Teil geöffnete Postsendungen in einem Altpapiercontainer entdeckt und die Polizei eingeschaltet.