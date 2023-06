Apotheke Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Protestaktionen Tausende NRW-Apotheken am Mittwoch geschlossen Von dpa | 14.06.2023, 01:48 Uhr

Etwa neun von zehn Apotheken in NRW wollen sich am Protest gegen die Bundesregierung beteiligen. Das geht aus Verbandsumfragen hervor. Für Patienten bedeutet das, dass der Großteil der Apotheken am Mittwoch geschlossen bleibt. Für dringende Fälle gibt es aber Notdienste.