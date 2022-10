Tausende Teilnehmer zu Iran-Demos in Köln erwartet Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild up-down up-down Demonstrationen Tausende Menschen bei Iran-Demos in Köln erwartet Von dpa | 29.10.2022, 03:03 Uhr

In Berlin bekundeten am vergangenen Samstag etwa 80.000 Menschen ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran. An diesem Samstag sind gleich mehrere Demos in Köln geplant.