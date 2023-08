Dienstzeit Tausende Lehrkräfte arbeiten über die Altersgrenze hinaus Von dpa | 03.08.2023, 14:48 Uhr | Update vor 2 Std. SPD-Sprecherin Engin Foto: Linda Henrich/dpa up-down up-down

Mehr als 400 verbeamtete Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen haben ihre Dienstzeit in den vergangenen fünf Jahren über die Regelaltersgrenze hinaus fortgesetzt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort von Schulministerin Dorothee Feller (CDU) auf eine SPD-Anfrage hervor. Über tarifbeschäftigte Lehrkräfte liegen demnach keine entsprechenden Zahlen vor.