Tatverdächtiger nach Raubüberfällen in Hamm festgenommen 12.05.2023, 14:55 Uhr

Die Polizei hat in Hamm einen Mann festgenommen, der mit einer Pistole bewaffnet ein Seniorenheim und ein Fast-Food-Restaurant überfallen haben soll. Einsatzkräfte hätten am Freitagmorgen zunächst die Wohnung des 30-Jährigen durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sei aber nicht zuhause gewesen. In einer zweiten Wohnung in der Nachbarschaft, die nach Hinweisen ebenfalls durchsucht wurde, sei der Mann schließlich angetroffen und festgenommen worden.