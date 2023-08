Kempen Tatverdächtiger nach Messerangriff in Untersuchungshaft Von dpa | 19.08.2023, 13:26 Uhr | Update vor 24 Min. Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Nach dem Messerangriff auf einen 41 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Kempen bei Krefeld ist der tatverdächtige 38-Jährige in Untersuchungshaft. Ermittler hätten ihn am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung dem Haftrichter vorgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Entgegen erster Annahmen bestand laut Aussage der behandelnden Ärzte wegen der Stichverletzungen keine Lebensgefahr.