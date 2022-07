Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Düsseldorf Tatverdächtiger nach Messerangriff festgenommen Von dpa | 28.07.2022, 13:32 Uhr

Nach einem Messerangriff auf einen jungen Mann in Düsseldorf sitzt ein 18-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Auslöser des Angriffs soll nach den bisherigen Ermittlungen ein „Verkaufsstreit“ im Drogenmilieu gewesen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.