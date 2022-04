ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Neuss Tatverdächtiger im Fall des toten Obdachlosen festgenommen Von dpa | 29.04.2022, 12:03 Uhr

Im Fall des mutmaßlich getöteten Obdachlosen in Neuss haben Ermittler der Mordkommission einen Tatverdächtigen festgenommen. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung sei der 20-Jährige in den Fokus gerückt, teilte die Polizei am Freitag mit. In den vergangenen Tagen habe eine Hundertschaft den Tatort nach Beweisen abgesucht und Anwohner befragt. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den dringend tatverdächtigen Mann am Donnerstag in seiner Wohnung fest. Im Laufe des Freitags entscheidet ein Richter den Angaben zufolge über den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Das Motiv sei jedoch noch unklar, sagte der zuständige Staatsanwalt Martin Stücker. Details zum Tathergang nannte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.