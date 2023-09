Rüstungsindustrie Tarnkappenbomber: Rheinmetall will mit Lufthansa kooperieren Von dpa | 05.09.2023, 11:01 Uhr Rheinmetall-Zentrale Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will bei der Wartung des Tarnkappenbombers F35 nach einem Medienbericht künftig mit der Techniksparte der Lufthansa zusammenarbeiten. Die Kooperation soll am 19. September besiegelt werden, wie der „Business Insider“ weiter schreibt. Sprecher von Rheinmetall und von der Lufthansa Technik wollten den Bericht am Dienstag nicht kommentieren. Auch der bayerische Elektroniksysteme-Anbieter ESG soll mit an Bord sein.