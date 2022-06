ARCHIV - Das Logo der IG Metall ist an einer Wand zu sehen. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann Stahl Tarifstreit: Tausende im Warnstreik - Urabstimmung in Sicht? Von dpa | 13.06.2022, 14:54 Uhr

Mehrere tausend Beschäftigte der Eisen- und Stahlindustrie in Nordwestdeutschland haben sich am Montag an weiteren Warnstreiks im laufenden Tarifkonflikt beteiligt. In Niedersachsen kamen nach Gewerkschaftsangaben etwa 3500 Menschen in Salzgitter, 450 in Georgsmarienhütte und 300 in Peine zusammen. Auch in Nordrhein-Westfalen und in Bremen waren verschiedene Aktionen geplant, von dort nannte die IG Metall am frühen Nachmittag zunächst noch keine genauen Zahlen. Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung hätten im Homeoffice ebenfalls ihre Arbeit niedergelegt, hieß es.