Metallindustrie NRW: Weiterhin keine Einigung Von dpa | 11.11.2022, 07:30 Uhr

Im Tarifstreit der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie ist am Donnerstagabend auch die vierte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall machte die Arbeitgeberseite dafür verantwortlich und sprach von „verantwortungsloser Unbeweglichkeit“. Die Arbeitgeber erklärten, dass die Gespräche „zwar durchaus konstruktiv, aber zugleich sehr schwierig“ gewesen seien. Ein neuer Verhandlungstermin wurde zunächst nicht vereinbart. Am Freitag sind weitere Warnstreiks in Krefeld, Lübbecke und Drolshagen geplant.