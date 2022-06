Ein Teilnehmer eines Warnstreicks schwenkt eine Fahne mit dem Logo der IG Metall. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer Stahlindustrie Tarifstreit: IG Metall droht mit Ausweitung von Warnstreiks Von dpa | 09.06.2022, 17:49 Uhr

Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie hat die IG Metall vor der dritten Verhandlungsrunde am Freitag mit einer Ausweitung der Warnstreiks gedroht. „Bleibt es bei dem Angebot der Einmalzahlung, dann sind die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter bereit, den Arbeitskampf fortzusetzen und wenn nötig spürbar auszuweiten“, sagte der IG-Metall-Bezirksleiter NRW und Verhandlungsführer Knut Giesler am Donnerstag laut einer Mitteilung. Die Gewerkschaft erwarte ein „konstruktives Verhalten“ der Arbeitgeber am Verhandlungstisch. Die Tarifparteien treffen sich am Freitagnachmittag in Düsseldorf.