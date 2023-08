Streik Tarifstreit Handel: 3000 Beschäftigte legen Arbeit nieder Von dpa | 22.08.2023, 13:26 Uhr | Update vor 7 Min. Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down

In den NRW-Tarifkonflikten des Handels haben sich am Dienstag laut Gewerkschaft Verdi mehr als 3000 Beschäftigte aus landesweit 180 Betrieben an Warnstreiks beteiligt. Sie kamen in Bochum zu einer Kundgebung zusammen. Anlass waren die bevorstehenden nächsten Verhandlungsrunden im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel. Die Gewerkschaft wies auf die Auswirkungen der Warnstreiks hin: „Im Großhandel gehen zum Teil keine Waren mehr raus“, sagte eine Sprecherin. Im Einzelhandel fehlten Lebensmittel in den Regalen. „Es kommt also zu erheblichen Einschränkungen.“