Verdi Von dpa | 21.04.2023, 14:29 Uhr

In den am Montag beginnenden Tarifverhandlungen im nordrhein-westfälischen Einzelhandel fordert die Gewerkschaft Verdi ein Angebot. „Ich erwarte von den Arbeitgebern, dass sie mit einem Angebot zum ersten Verhandlungstag erscheinen, welches den steigenden Kosten entgegenwirkt“, sagte die Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer am Freitag laut Mitteilung.