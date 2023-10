Tarife Tarifkonflikt im Groß- und Außenhandel bleibt festgefahren Von dpa | 20.10.2023, 11:42 Uhr | Update vor 32 Min. Verhandlungsrunde im Tarifstreit Einzelhandel Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down

Der Tarifkonflikt im Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen bleibt - wie im Einzelhandel - festgefahren. Auch die siebte Verhandlungsrunde am Donnerstag sei ergebnislos beendet worden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Düsseldorf mit. Die Arbeitgeber hätten in den 13-stündigen Verhandlungen kein verbessertes Angebot vorgelegt, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer. „Die Beschäftigten warten seit einem halben Jahr auf nachhaltige, tabellenwirksame Tarifsteigerungen.“ Weitere Streiks auch im Weihnachtsgeschäft seien die logische Konsequenz.