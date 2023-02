Galeria Kaufhof Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild up-down up-down Insolvenz Tarifgespräche bei Galeria Karstadt Kaufhof geplant Von dpa | 08.02.2023, 14:49 Uhr

Beim insolventen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sollen noch in dieser Woche Tarifverhandlungen beginnen. Die Gewerkschaft Verdi will die Bezahlung der rund 17.400 Beschäftigten wieder auf das Niveau der Flächentarifverträge für den Einzelhandel bringen, wie Verhandlungsführer Marcel Schäuble am Mittwoch mitteilte. Dazu soll bereits an diesem Freitag (10. Februar) eine erste Verhandlungsrunde in Frankfurt stattfinden.