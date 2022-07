ARCHIV - Sasha Waltz, Choreographin. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Monika Skolimowska up-down up-down Kunst Tanzprojekt in Marl mit Choreographin Waltz im September Von dpa | 12.07.2022, 14:58 Uhr

Die Kulturstiftung des Bundes fördert ein Tanzprojekt der international renommierten Choreographin Sasha Waltz in Marl mit Bürgern der Stadt. Mit dem Projekt „In C - Marler Partitur“ solle die visionäre Architektur der demokratischen Modellstadt Marl neu belebt werden, teilte die Kulturstiftung am Dienstag an ihrem Sitz in Halle/Saale mit. Bei dem Projekt sollen am 10. und 11. September in Marl 160 professionelle Tänzer und Bürger der Stadt an acht Aufführungsorten zusammenkommen und sich spiralförmig ins Zentrum bewegen.