Wesel Tankstellenräuber mit Corona-Maske getarnt Von dpa | 03.07.2022, 09:54 Uhr

Ein mit Corona-Schutzmaske getarnter Mann hat in Rheinberg im Kreis Wesel eine Tankstelle überfallen und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Der Mann habe den Verkaufsraum der Tankstelle in der Nacht zu Sonntag betreten und Bargeld von der 52-Jährigen gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem die Mitarbeiterin ihm die Einnahmen ausgehändigt hatte, flüchtete er zu Fuß. Die 52-Jährige wurde nicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte.