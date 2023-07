Gewitterwolken Foto: Bernd März/dpa up-down up-down Wetter Tagsüber heiß: Am Abend Schauer und Gewitter in NRW Von dpa | 11.07.2023, 08:56 Uhr

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen am Dienstag auf Temperaturen bis 34 Grad Celsius einstellen. Am Abend und in der Nacht sind einzelne starke Gewitter und schauerartiger Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In der Nähe der Gewitter und Schauer könne es zudem stürmen. In der Nacht kühlt es auf 18 bis 14 Grad ab. Teilweise kann es zu Starkregen kommen.