Landesregierung Tage der offenen Tür in Regierungsgebäuden und im Landtag

Wo und wie häufig tagt die Landesregierung? Wie groß ist der Plenarsaal des Landtages? An Tagen der offenen Tür können sich Interessierte selbst einen Eindruck verschaffen. Am Wochenende stehen in Düsseldorf nicht nur Führungen auf dem Programm.