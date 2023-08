Geschichte „Tag des offenen Denkmals“: 30. Jubiläum mit Rekordangebot Von dpa | 31.08.2023, 15:34 Uhr | Update vor 2 Std. Rathaus in Münster Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

Rund 5500 Denkmale, viele Führungen und auch Blicke in sonst nicht zugängliche historische Bauten: Zum diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ am 10. September soll das Angebot „so groß wie noch nie“ werden, kündigte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) am Donnerstag in Münster an. Denn: Der „Tag des offenen Denkmals“ feiert 2023 seinen 30. Geburtstag. Zentraler Schauplatz des „größten Kulturevent Deutschlands“ wird diesmal Münster sein.