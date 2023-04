1. Mai - Gewerkschaftskundgebung Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild up-down up-down 1. Mai Tag der Arbeit: Gewerkschaften kämpfen für sozialere Politik Von dpa | 25.04.2023, 11:44 Uhr

Die Gewerkschaften in NRW wollen am 1. Mai ein starkes Zeichen an die Landesregierung senden: Die tue zu wenig gegen die soziale Schieflage im Land. Ministerpräsident Wüst wird sich dem Protest bei der zentralen Kundgebung in Duisburg stellen.