Täter stehlen Saugroboter im Wert von mehreren 100.000 Euro Von dpa | 06.02.2023, 10:52 Uhr

Unbekannte haben am Niederrhein gleich palettenweise sehr hochwertige Saugroboter von einem Lastwagen gestohlen. Insgesamt 240 der Geräte, die im Handel für weit über 1000 Euro angeboten werden, seien im Laufe des Wochenendes verschwunden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter seien auf ein Firmengelände in Neukirchen-Vluyn eingedrungen und hätten die Planen des Lastwagens aufgeschlitzt. Ob es die Diebe gezielt auf die teure Fracht abgesehen hatten oder zufällig Beute im Wert von mehreren hunderttausend Euro machten, war für die Polizei unklar.