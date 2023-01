Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Düren Täter sprengen Geldautomaten Von dpa | 03.01.2023, 09:35 Uhr

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in Aldenhoven im Kreis Düren gesprengt. Anschließend seien die Täter - vermutlich drei - mit einem Auto geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Anwohner hatten nach dem Knall der Explosion die Polizei verständigt. In dem Bankgebäude, zu dem der Automat gehört, wurden Fenster beschädigt. Die „Aachener Zeitung“ hatte berichtet.