Täter auf der Flucht Coesfeld: Unbekannte sprengen Geldautomaten Von dpa | 26.08.2013, 09:13 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Capelle im Kreis Coesfeld einen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Die Höhe der Beute war laut Polizei am Montagmorgen noch unklar. Die Volksbank-Filiale wurde völlig zerstört.