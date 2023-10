Nach einem Aufenthalt in einem Gästehaus des IS sollen sie in ein von der Vereinigung zur Verfügung gestelltes Haus gezogen sein. Der 29 Jahre alte Angeklagte soll der Militärverwaltung des IS unterstellt gewesen sein, während die 28 Jahre alte Angeklagte den gemeinsamen Haushalt geführt haben soll.



Beide sollen sich im August 2015 von der Vereinigung gelöst haben, über die Türkei ausgereist und wieder nach Deutschland zurückgekehrt sein. Im Tatzeitraum soll die Angeklagte noch Heranwachsende gewesen sein, für ihn trifft das nur für einen Teil des Tatzeitraums zu.