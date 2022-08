Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Terrorismus Syrien-Kämpfer aus Eschweiler unter Verdacht vor Gericht Von dpa | 30.08.2022, 02:49 Uhr

Seit vier Monaten sitzt er in Untersuchungshaft: Ein Mann aus Eschweiler bei Aachen soll in Syrien mehrfach in den Reihen einer islamistischen Terrormiliz gekämpft haben. Die Vorwürfe reichen bis zu zehn Jahre zurück. Nun beginnt der Prozess