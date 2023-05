Landtag NRW Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Landtag Sven Wolf will SPD-Landtagsfraktionschef werden Von dpa | 09.05.2023, 11:20 Uhr

Der Innenpolitikexperte Sven Wolf will SPD-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag werden. Der 47-jährige Remscheider kündigte seine Bewerbung am Dienstag in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an die Fraktion an. Der Rechtsanwalt warf damit als erster Bewerber für die Nachfolge von Fraktionschef Thomas Kutschaty seinen Hut in den Ring.