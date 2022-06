ARCHIV - Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Kriminalität Supermarkt-Überfall: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest Von dpa | 27.06.2022, 16:44 Uhr

Drei junge Männer sitzen nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Hagen in Untersuchungshaft. Sie sollen für mehrere ähnliche Taten in letzter Zeit verantwortlich sein, wie die Polizei am Montag mitteilte.