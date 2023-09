Hagen Supermarkt-Mitarbeiter stoppen Kaugummi-Dieb Von dpa | 24.09.2023, 10:59 Uhr | Update vor 55 Min. Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Mitarbeiterin eines Supermarktes und ein Kollege haben in Hagen einen Kaugummi-Dieb auf frischer Tat ertappt und an der Flucht gehindert. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Täter hatte mehrere Kaugummi-Packungen in einem Wert von insgesamt 67,32 Euro eingesteckt, wie die Polizei mitteilte. Als die Mitarbeiterin den laut Mitteilung stark alkoholisierten Mann ansprach und aufhalten wollte, wurde sie von diesem umgerissen.