Sucht-Bericht: Tabak- und Alkoholkonsum bleiben Problem Von dpa | 26.04.2022, 05:54 Uhr

Weniger Kippen, mehr Wasserpfeife: So in etwa entwickelt sich das Rauch-Verhalten in Deutschland. Auch beim Glücksspiel ändert sich was.