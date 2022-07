Ein Polizeiboot fährt an einer Boje vorbei. Foto: Lino Mirgeler/dpa FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Polizeieinsatz Suche nach Vermissten mit Tauchern und Sonar-Geräten Von dpa | 27.07.2022, 13:41 Uhr

Mit Tauchern, einem Spezialboot und Sonargeräten hat die Polizei am Mittwoch die Suche nach zwei Vermissten in einem Baggersee in Porta Westfalica fortgesetzt. Eine 26 Jahre alte Frau aus Bad Oeynhausen und ein 27 Jahre alter Mann aus Löhne waren am Sonntag beim Baden in dem Baggersee verschwunden.