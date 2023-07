Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Suchaktion nach Fund eines herrenlosen Kajaks in der Ruhr Von dpa | 26.07.2023, 15:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein herrenloses Kajak in der Ruhr hat in Witten eine größere Suchaktion nach einem möglicherweise gekenterten Paddler ausgelöst. Zeugen fanden am Dienstagabend das Kajak mit dem Kiel nach oben und zogen es aus dem Wasser, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine größere Suche von Polizei, Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sei bisher jedoch ohne Ergebnis geblieben.