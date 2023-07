Substanz strömt in Supermarkt aus Foto: ---/Westfalennews/dpa up-down up-down Notfalleinsatz Substanz strömt in Bielefeld in Supermarkt - 18 Menschen mit Atembeschwerden Von dpa | 01.07.2023, 11:55 Uhr

18 Menschen sind in Bielefeld am Samstagmorgen bei einem Großeinsatz der Feuerwehr an einem Supermarkt wegen Atemwegsreizungen behandelt worden. Ein Spezialeinheit der Feuerwehr analysiert derzeit, welcher Stoff dort ausgetreten sein könnte.