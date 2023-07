Gewitter Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Wetter Sturmtief zieht über NRW: Sturmböen und Gewitter erwartet Von dpa | 05.07.2023, 07:22 Uhr

Ein Sturmtief zieht am Mittwoch aus den Niederlanden über Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet stürmische Böen, örtlich Gewitter und teils auch Sturmböen, hieß es in einer Mitteilung. Ab Mittwochmorgen breiten sich aus dem Südwesten starke bis stürmische Böen aus. Ab dem Vormittag sei vor allem in der Nordhälfte und im Bergland mit Sturmböen zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Gebietsweise gibt es schauerartigen Regen und Gewitter. Vor allem im Norden von NRW sind einzelne schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich.