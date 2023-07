Sturmtief Foto: Thomas Warnack/dpa up-down up-down Unwetter Sturm weht Bäume im nördlichen Münsterland um Von dpa | 05.07.2023, 15:18 Uhr

Durch Sturmtief „Poly“ sind im nördlichen Münsterland Bäume umgestürzt und Äste auf Straßen gefallen. Insgesamt sei die Lage aber ruhig, sagten Polizeisprecher in mehreren Kreisen. In anderen Regionen Nordrhein-Westfalens verursachten Sturmböen zunächst keine größeren Schäden. In Dortmund wurde der Zoo wegen der Sturmwarnung vorsorglich am frühen Nachmittag geschlossen.