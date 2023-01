Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Sturm und Regen am Sonntag in Nordrein-Westfalen erwartet Von dpa | 15.01.2023, 10:01 Uhr

Nach einem ungemütlichen Samstag bleibt es auch in den kommenden Tagen für die Menschen in Nordrhein-Westfalen nass und kalt. Nachdem der Regen am Sonntagmorgen zunächst abzieht, gibt es im Laufe des Nachmittags bei dichten Wolken immer mehr Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.