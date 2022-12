Wind Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Stürmischer Jahresausklang in NRW: Bis 17 Grad an Silvester Von dpa | 29.12.2022, 08:50 Uhr

In Nordrhein-Westfalen wird es zum Ende des Jahres noch einmal stürmisch und regnerisch. Die Temperaturen bleiben bis Silvester mild und es wird mit bis zu 17 Grad ungewöhnlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Der Donnerstag startet mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad. Gebietsweise ist mit Schauern, schauerartigem Regen und starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Richtung Aachen und in Schauernähe sind auch Sturmböen möglich.