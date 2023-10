Hochschulen Studierende fordern Reform der Studienfinanzierung Von dpa | 10.10.2023, 13:40 Uhr | Update vor 1 Std. Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die landesweite Studierendenvertretung LAT NRW hat angesichts steigender Wohnheimmieten, Inflation und hoher Mensapreise mehr finanzielle Unterstützung für Studierende gefordert. Zum Start des Wintersemester 2023/2024 in NRW sei zu befürchten, dass sich viele ein Studium finanziell nicht mehr leisten könnten, betonte die Vertretung am Dienstag in Dortmund. Die Energiepreispauschale von 200 Euro - sie war Ende September ausgelaufen - habe für die meisten Studierenden wegen der starken Kostensteigerungen für Wohnen, Energie und Lebensmittel praktisch keine Entlastung gebracht.