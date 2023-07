Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochschulen Studienangebote mit NC in NRW - Quote sinkt weiter Von dpa | 04.07.2023, 09:19 Uhr

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Studienangebote mit einer Zulassungsbeschränkung weiter rückläufig. Nach Angaben des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh liegt die Quote bei Fächern mit Numerus clausus (NC) im anstehenden Wintersemester 2023/2024 bei 30,4 Prozent. Das ist ein Rückgang im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozentpunkte, wie das CHE am Dienstag in Gütersloh mitteilte. Mit diesem Wert liegt NRW im Bundesvergleich auf Platz 10. Die Bundesquote sank von 39,7 auf 37,9 Prozent.