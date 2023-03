Mehr Jugendliche verlassen Schule ohne Abschluss Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Studie: Tausende Jugendliche pro Jahr bleiben ohne Abschluss Von dpa | 06.03.2023, 06:51 Uhr

Jedes Jahr beenden Tausende Jugendliche in Nordrhein-Westfalen ihre Schulzeit, ohne zumindest einen Hauptschulabschluss erworben zu haben. 2021 waren es fast 9700 junge Menschen, das entspricht einem Anteil von 5,9 Prozent. NRW lag mit dieser Quote leicht unter dem bundesweiten Schnitt (6,2 Prozent), wie aus einer Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurde.