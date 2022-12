CO2-Emissionen Foto: Philippe Desmazes/AFP/dpa/Archivbild up-down up-down Bertelsmann-Stiftung Studie: Nachhaltigkeit wird für Arbeitnehmer wichtiger Von dpa | 09.12.2022, 13:18 Uhr

Das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen gewinnt nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung an Bedeutung. Bei einer Befragung unter über 1200 Arbeitnehmern verschiedener Branchen nannten 49 Prozent Nachhaltigkeit als wichtiges Ziel. Bei einer Vergleichsbefragung im Dezember 2020 lag dieser Wert 12 Punkte niedriger. Die Studienautoren merken aber an, dass die Bewertung der Nachhaltigkeit für die Unternehmensziele nicht immer mit den persönlichen Einstellungen deckungsgleich seien.