Bildung Studie: Menschen in NRW besonders unzufrieden mit Schulen Von dpa | 19.09.2023, 09:34 Uhr | Update vor 59 Min. Studie Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

In Nordrhein-Westfalen bewerten die Menschen die Schulen einer Umfrage zufolge „so schlecht wie in keiner anderen Region Deutschlands“. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Erhebung des ifo Zentrum für Bildungsökonomik (München), die auf Antworten von mehr als 5500 Erwachsenen bundesweit beruht, darunter rund 1250 Personen in NRW.