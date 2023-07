Apotheke Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Studie: Jede zehnte Kommune hat nur noch eine Apotheke Von dpa | 04.07.2023, 13:37 Uhr

Jede zehnte Kommune in Nordrhein-Westfalen verfügte im vergangenen Jahr nur noch über eine einzige Apotheke. Im Zehnjahresvergleich ist die Zahl der Ein-Apotheken-Kommunen um 52 Prozent angestiegen. Das geht aus einer am Dienstag vorgestellten Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) für die beiden Apothekerkammern in NRW hervor. Demnach gab es in NRW im vergangenen Jahr 41 Kommunen mit nur einer Apotheke - 2012 waren es 27. Immerhin habe es keine Kommune ganz ohne Apotheke gegeben, berichteten die Forscher in Düsseldorf.