Energieversorgung Stromausfall in Aachen: Dom und Schatzkammer betroffen Von dpa | 29.03.2023, 17:14 Uhr

In der Innenstadt von Aachen ist am Mittwoch zeitweise der Strom ausgefallen. Nach etwa zehn Minuten sei in weiten Bereichen der Strom wieder verfügbar gewesen, sagte eine Sprecherin der Aachener Energieversorgungsgesellschaft. Allerdings seien unter anderem das Rathaus und angrenzende Häuser noch länger ohne Elektrizität gewesen.